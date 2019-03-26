Американский генерал пугает наступлением на Румынию

26.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Западу нужно внимательно смотреть на то, что делает Россия, чтобы постараться предугадать дальнейшие действия Москвы.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес, отвечая на вопрос, чем опасна милитаризация Крыма Россией.

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“Очень опасна, потому что, во-первых, показывает, что они не намерены возвращать Крым Украине. Фактически они говорят остальному миру: “Нас не волнует международное право, не волнует, что вы говорите”. Поэтому надо внимательно смотреть и внимательно слушать, и понять, что делает Россия”, – сказал собеседник издания.

“Во-вторых, то, что они атаковали три украинские военные корабли и захватили моряков, показывает, что они захотят снова использовать силу, если кто-то будет находиться в этих водах (которые не являются российскими территориальными водами), – добавил Ходжес. – Если они будут считать, что Запад ничего не сделает, тогда, думаю, есть реальная опасность, что они будут сильнее давить на Одессу и затем – в направлении Румынии”.

Отметим, что Ходжес неоднократно отличался неадекватными и не соответствующими действительности заявлениями. Так, он был поднят на смех западными СМИ, когда заявил, что Мариуполь является черноморским городом, тогда как он расположен на побережье Азовского моря, после чего Ходжес признался, что почувствовал себя идиотом.

Кроме того, как сообщал “ПолитНавигатор”, Ходжес попался на антироссийском фейке.

Также он утверждал, что Крымский мост не то, чем кажется