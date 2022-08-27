Американский генерал: «Российская армия стала слабой. Через год-два ВСУ займут Крым»

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Новости Украины

Если США их сателлиты не обеспечат военную победу Украины, то боевые действия затянутся на несколько лет.

Об этом в эфире немецкого телеканала DW заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ходжеса, если США поставят все обещанное Украине оружие, то до конца этого года ВСУ смогут выйти на линию разграничения по состоянию на 23 февраля этого года, а затем начать отвоевывать Крым и Донбасс, что займет еще пару лет.

Правда, он признает, в самих Штатах, Германии, Великобритании и других странах – партнерах США нарастает собственный клубок проблем.

«Продолжительность войны в значительной мере зависит от того, сделаем ли мы то, что обещали, поставим ли все вооружение, которое обещали, поставим ли его вовремя, обеспечим ли украинцев тем, что им необходимо. Я считаю, что поскольку российская армия стала такой слабой, до конца этого года мы можем отбросить их до линии 23 февраля – до конца этого года. А со временем – Крым, Донбасс, территория до 23 февраля. Я думаю, этого можно достичь в ближайшие год-два. Возможно, путем переговоров или других подобных вещей. Но, по крайней мере, возвращение до линии 23-го февраля реально до конца этого года. Если мы выполним то, что пообещали. Если мы этого не сделаем, то это то, на что рассчитывает Кремль», – сказал генерал.

«Кремль рассчитывает на то, что США потеряют интерес из-за инфляции, собственные внутренние проблемы и промежуточные выборы. Великобритания все еще ищет нового премьер-министра, Германия обеспокоена последствиями сокращения поставок газа, а Рейн сейчас очень обмелел. Все это те вещи, которые, как думают россияне, будут тормозить нас. Это ключевой момент, если они окажутся правы, то эта война затянется на годы», – заявил Ходжес.