25.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Крым, Россия, США, Украина, Херсон
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Американский генерал: Россия начнёт возвращение Херсона в сентябре


Россия может объявить о гуманитарном кризисе в Крыму, связанном с нехваткой воды на полуострове из-за блокады со стороны Украины, и провести наступление, заняв дамбу на Северо-Крымском канале в Херсонской области.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень обеспокоен тем, что может случиться в сентябре. Силы Российской Федерации собираются провести учения «Кавказ-2020», поэтому в Южном военном округе рядом с Черным морем и Украиной будет большое количество войск, военного потенциала.

Вы слышали все больше и больше разговоров о нехватке воды в Крыму. У них значительная засуха из-за погоды, и потому Украина правильно заблокировала воду, поступающую из реки Днепр по Северо-Крымскому каналу на полуостров.

То, что там проблема с водой – это проблема, которая возникла из-за незаконной российской аннексии.


Надеюсь, я ошибаюсь, но у меня есть видение сценария, что это настолько типично для того, что Россия сделала в прошлом, что во время учений на Кавказе они объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а затем скажут, что у них нет выбора, они должны захватить дамбу в Херсоне, на севере, чтобы позволить воде вернуться в Крым», – заявил Ходжес.

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