Американский генерал: Русские превзошли свою военную доктрину

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В Соединенных Штатах надеются, что ВСУ сумеют прогрызть российскую оборону и дойти до побережья.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью DW заявил экс-глава ЦРУ американский генерал Дэвид Петреус.

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Он считает, что наступление ВСУ развивается «чрезвычайно сложно», поскольку «русские выстроили крепкую оборону», а минные поля «простираются глубже, чем ожидалось и чем предусмотрено российской военной доктриной».

«Украинским военным пришлось в последние три месяца адаптироваться и изменить свои планы. На мой взгляд, они впечатляюще с этим справились и сейчас увеличивают площадь возвращенных территорий, особенно в центре Запорожской области в районе села Работино. Высоки шансы, что они смогут продолжить это продвижение», – считает Петреус.

Он утверждает, что «ВСУ прорвали первую линию обороны и дошли до второй».

«Каждая из таких линий включает противотанковые рвы, большие минные поля, зубы дракона, окопы с солдатами, другие препятствия. Вдобавок к этому российские дроны, определяющие позиции украинских солдат и координирующие работу артиллерии», – описывает трудности ВСУ экс-глава ЦРУ.

По его словам, перед украинской армией стоит сложнейшая задача.

«Сложней, чем что-либо, что я мог бы вспомнить с момента окончания Второй мировой войны, и гораздо сложнее, чем то, что я видел в двух войнах – в Ираке и Афганистане, в которых я имел честь быть командующим. Думаю, украинцы прекрасно справляются, и они смогут продолжить медленное, но постоянное продвижение, расширяя зону наступления, особенно вокруг Работино, прорывая вторую и третью линию российской обороны», – говорит генерал.

Он признается, что у него возникает вопрос, «когда же российская оборона посыплется и затрещит по швам», а украинцы смогут дойти до точки, «с которой будут поражать важные коммуникации вдоль юго-восточного побережья Украины».

Петреус полагает, что такой результат «уже станет важным достижением».