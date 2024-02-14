Американский генерал снова грозит Крымскому мосту

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Украина в этом году должна уничтожить Крымский мост, потому что изоляция и захват полуострова – это ключевой фактор в ее противостоянии с Россией.

Об этом в эфире интернет-канала «Дмитрий Гордон» заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ходжеса, при этом уничтожить Крымский мост будет непросто, потому что он имеет множество защитных сооружений.

«Самый важный участок, где необходимо одержать победу в ходе этой войны, – это Крым. Тот, кто будет контролировать Крым, выиграет войну. Ключом к освобождению Крымского полуострова является его изоляция. Это означает, что нужно уничтожить Керченский мост, перерезать так называемый сухопутный коридор, который идет от Ростова вдоль берега Азовского моря к Крыму Это огромное строение и это не будет легкой задачей, однако, я предполагаю, что ВСУ Украины разрабатывают разные подходы, используя при этом различные технологии. Если кто-то узнает, как уничтожить Крымский мост, то это Вооруженные силы Украины. Я не знаю точно, как они это сделают, не могу предсказать», – сказал генерал.

«Конечно, это вполне возможно. Думаю, здесь время играет важную роль, наличие возможности для этого. Украинским войскам придется уничтожить множество различных защитных сооружений, следовательно, им необходимо быть уверенными в том, что они смогут это осуществить. Они не могут просто взорвать какую-то часть, а потом не иметь возможности полностью уничтожить объект. Выбор времени, конечно, будет связан с другими активностями украинских войск. Но, безусловно, у меня нет никаких сомнений в том, что Вооруженные силы Украины будут способны уничтожить Крымский мост в этом году, когда наступит подходящее время», – заявил Ходжес.

Напомним, ранее Ходжес уже несколько раз анонсировал удары по мосту и успех ВСУ в наступлении на Крым, обещая его захват еще в прошлом году.