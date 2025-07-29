Американский генерал так ненавидит Путина, что начал выдумывать

Елена Острякова.  
29.07.2025 10:31
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Россия, Украина


Отставной американский генерал Джек Кин выдает желаемое за действительное, описывая готовность стран ЕС закупать американское оружие для Украины.

В интервью «Фокс Ньюс» он заявил, что европейцы дали четкий ответ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отставной американский генерал Джек Кин выдает желаемое за действительное, описывая готовность стран ЕС закупать...

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«У Путина была цель сломить волю США и европейцев к поддержке Украины. Но произошло прямо противоположное. Когда наша переговорная группа, команда президента Трампа встретилась с европейцами в Риме около недели назад, они четко заявили: для нас это не вопрос денег. Мы заплатим столько, сколько потребуется, чтобы помочь Украине, и будем закупать оружие у США. Путин наверняка это заметил. Он хотел заставить Зеленского пойти на серьезные уступки», – сказал Кин.

Известно, что Франция, Италия и Чехия неожиданно не захотели тратить деньги на американское оружие для Украины. Отказалась участвовать в закупках и Венгрия – в стране заявили, что выступают против любых поставок оружия Киеву.

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