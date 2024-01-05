Американский генерал требует дать Украине просроченные ракеты

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США должны предоставить Украине дальнобойное оружие, срок годности которого уже подходит или подошел к концу, чтобы не утилизировать его у себя.

Об этом в интервью «Укринформ» заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ходжеса, это оружие помогло бы Украине наносить чувствительные удары по российским войскам.

«В топе моего списка будут высокоточные ракеты дальнего действия, способные поражать цели на расстоянии как минимум три сотни километров. Это ATACMS и Taurus. Этим оружием ВСУ могли бы бить по каждому квадратному метру оккупированной Россией территории, включая Донбасс и Крым. Ни один российский штаб, ни одна российская артиллерийская система или логистический маршрут не были бы в безопасности, ни один корабль в Крыму, ни одна российская авиабаза, ни одна пусковая платформа для «Шахедов» в оккупированной Украине не была бы в безопасности. Единственное, что мешает нам предоставить это оружие, – это наша политическая воля. Если срок годности некоторых из этих видов оружия заканчивается или закончился, большая вероятность того, что большинство из этого еще можно использовать. Я говорю – давайте отдадим это ВСУ, ведь они доказали свою чрезвычайную инновационность и умение, интегрируя любое оружие и делая его эффективным. Давайте это сделаем вместо того, чтобы утилизировать это оружие у себя», – заявил Ходжес.