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В странах Европы находятся миллионы украинских беженцев, многие из которых годятся к службе в армии, но вместо этого они рассекают по лазурному берегу Франции на элитных автомобилях.

Об этом в эфире видеоблога обслуживающей Офис президента Украины пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ходжеса, украинская власть должна найти меры, которые позволят ей вернуть уклонистов домой.

«Я живу во Франкфурте, и тут, в Германии, в Польше, в Румынии, в других частях Европы – миллионы украинцев! Тут есть и молодые люди соответствующего призывного возраста – они должны быть там, где они нужны, – на Родине, на Украине! Очень много мы слышим известий о том, что люди ездят на дорогих автомобилях – это украинцы где-то на юге Франции, разъезжают. Всегда бывает какой-то процент таких людей, но он слишком большой, этот слой. Украинскому правительству стоило бы доказать этим людям, что они должны были бы вернуться на Украину и встать в ряды ее защитников», – потребовал Ходжес.