Американский генерал требует мобилизовать миллион женщин в ВСУ

Анатолий Лапин.  
22.12.2023 18:44
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


Украина может отправить на убой еще, минимум, миллион женщин.

Такой рецепт в эфире телеканала «Прямой» дал бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина может отправить на убой еще, минимум, миллион женщин. Такой рецепт в эфире телеканала...

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По мнению Ходжеса, также украинское правительство должно добиться депортации из стран Европы миллионов беженцев мужского пола.

«Украина плохо работает над увеличением живой силы. В Германии, Польше и Румынии гуляют тысячи украинских мужчин призывного возраста, им нужно домой. Украине нужно понять, как вернуть этих мужчин туда, где они должны быть – то есть, служить своей стране. В то же время, я слышал, что средний возраст выше, чем можно было бы ожидать. Это означает, что правительство избегает или не набирает молодых людей, в которых нуждаются вооруженные силы Украины.

На Украине достаточно людей – у вас порядка миллиона женщин призывного возраста, которые могли бы стать прекрасными солдатами. Так что дело не в том, что на Украине не хватает живой силы, а в том, что украинское правительство не мобилизует эту силу эффективно», – заключил Ходжес.

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