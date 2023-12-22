Украина может отправить на убой еще, минимум, миллион женщин.

Такой рецепт в эфире телеканала «Прямой» дал бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ходжеса, также украинское правительство должно добиться депортации из стран Европы миллионов беженцев мужского пола.

«Украина плохо работает над увеличением живой силы. В Германии, Польше и Румынии гуляют тысячи украинских мужчин призывного возраста, им нужно домой. Украине нужно понять, как вернуть этих мужчин туда, где они должны быть – то есть, служить своей стране. В то же время, я слышал, что средний возраст выше, чем можно было бы ожидать. Это означает, что правительство избегает или не набирает молодых людей, в которых нуждаются вооруженные силы Украины.

На Украине достаточно людей – у вас порядка миллиона женщин призывного возраста, которые могли бы стать прекрасными солдатами. Так что дело не в том, что на Украине не хватает живой силы, а в том, что украинское правительство не мобилизует эту силу эффективно», – заключил Ходжес.