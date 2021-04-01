Американский генерал требует потрепать нервы российскому командующему

01.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Страны-сателлиты США в причерноморском регионе должны объединиться и заставить нервничать командующего Черноморским флотов России.

Об этом в эфире интернет-канала «Исландия» заявил экс-командующий Сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ходжеса, страны Причерноморья при поддержке США должны заставить Россию реагировать на свои действия.

«Так важно, чтобы Украина, Грузия, Румыния, Болгария, Турция и Молдавия работали вместе, чтобы существовало региональное сотрудничество, чтобы страны помогали друг другу, обменивались разведкой и информацией. Конечно, США также должны быть частью этого, мы должны применить меры, при которых командующий Черноморского флота чувствовал бы себя очень некомфортно. Например, в своей нелегальной базе в Севастополе.

Я думаю, что украинское решение приобрести противокорабельных ракеты, американское решение о введении в Румынию [беспилотника] MQ-9 – это все важные шаги, которые могут помочь перехватить инициативу в регионе. Вместо того, чтобы реагировать на действия Кремля, они должны реагировать на наши. К тому же, очень важно – это то, что нужно сделать для формирования стойкости внутри», – заявил Ходжес.

Ранее Ходжес был поднят на смех западными СМИ, когда заявил, что Мариуполь является черноморским городом, тогда как он расположен на побережье Азовского моря. После этого он признал, что почувствовал себя идиотом.

Кроме того, он заявлял, что Крымский мост не то, чем кажется.