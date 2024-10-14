Американский генерал требует сделать Крым непригодным для России

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Залогом успеха России в конфликте на Украине по-прежнему является контроль над Крымом как над военной базой.

Об этом в эфире 24 канала заявил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Ходжес считает, что в первую очередь под удары ВСУ должен попадать Крымский мост.

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«Путин будет продолжать идти вперед до тех пор, пока будет считать, что Россия может победить. Как его заставить понять, что он не может победить? По моему мнению, это зависит от выбора целей. Речь идет о Крыме – чем быстрее будет уничтожен Керченский мост, и чем быстрее Крым станет абсолютно непригодным местом для российских ВКС, флота и логистики, тем лучше. Это дало бы понять Кремлю, что они не могут победить», – заявил Ходжес.