Американский генерал: У США не хватает систем ПВО для Украины

26.10.2022  15:51 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, США, Украина
Новости Украины

У США больше нечего передать Украине для защиты ее неба от российских атак. Не хватает средств ПВО даже для партнеров в Европе.

Об этом в эфире интернет-блога беглого российского либерала Марка Фейгин заявил экс-командующий европейской армией США Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У США больше нечего передать Украине для защиты ее неба от российских атак. Не...

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По словам Ходжеса, США не рассчитывали на настолько масштабную атаку ВС РФ.

«Мы на Западе, даже в Соединенных Штатах, в войсках, в армии нет достаточно войск, нет достаточной воздушной защиты для всей Европы. Только один батальон «Патриотов» на всю Европу. Конечно, что мы узнали за последние восемь месяцев? Что требования намного выше, чем мы думали. Я думал раньше, что требование будет защитить аэродромы и морские порты, но теперь четко видно, что Кремль будет использовать миллионно долларовые ракеты против квартирных зданий и гражданских объектов», – сказал генерал.

«Поэтому требования для ракетной защиты намного больше, чем мы ожидали и думали… Но в данном случае у нас просто нет ничего, что еще можно было бы передать», – заявил Ходжес.

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