Американский генерал угрожает атаковать Балтийский флот РФ

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Удары Украины морскими беспилотниками по кораблям Черноморского флота тщательно изучают западные аналитики, чтобы повторить этот опыт в других морях.

Об этом в эфире интернет-канала «Силиконовый занавес» заявил экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это действительно впечатляет. Они [морские беспилотники] изменили характер боевых действий на море, по крайней мере, в закрытых районах – таких, как Черное или Балтийское море. И я думаю, что все мы, все наши морские силы внимательно следят за уязвимостями, которыми украинцы смогли воспользоваться. И тот факт, что они сделали это с помощью хитроумного сочетания новых адаптивных технологий», – сказал генерал.

«Я думаю, многое из того, что произошло на Черном море, будет применимо и к Балтийскому морю. Я не думаю, что военно-морской флот США или Королевский военно-морской флот, например, отправит крупные корабли в Балтийское море, но в этом нет необходимости, если у вас есть морские беспилотные системы, которые выполняют определенные функции», – заявил Ходжес.