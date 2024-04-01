Американский генерал угрожает атаковать Балтийский флот РФ

Анатолий Лапин.  
01.04.2024 10:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1025
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США


Удары Украины морскими беспилотниками по кораблям Черноморского флота тщательно изучают западные аналитики, чтобы повторить этот опыт в других морях.

Об этом в эфире интернет-канала «Силиконовый занавес» заявил экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Удары Украины морскими беспилотниками по кораблям Черноморского флота тщательно изучают западные аналитики, чтобы повторить...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Это действительно впечатляет. Они [морские беспилотники] изменили характер боевых действий на море, по крайней мере, в закрытых районах – таких, как Черное или Балтийское море. И я думаю, что все мы, все наши морские силы внимательно следят за уязвимостями, которыми украинцы смогли воспользоваться. И тот факт, что они сделали это с помощью хитроумного сочетания новых адаптивных технологий», – сказал генерал.

«Я думаю, многое из того, что произошло на Черном море, будет применимо и к Балтийскому морю. Я не думаю, что военно-морской флот США или Королевский военно-морской флот, например, отправит крупные корабли в Балтийское море, но в этом нет необходимости, если у вас есть морские беспилотные системы, которые выполняют определенные функции», – заявил Ходжес.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть