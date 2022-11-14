Американский генерал: Украина должна воевать. Территорию можно уступить потом

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Новости Украины

После отступления российской армии Украине необходимо развивать свой успех, а не соглашаться на переговоры.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает генерал-лейтенант армии США в отставке, старший научный сотрудник Института изучения войны Джеймс М. Дубик.

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«Украина и поддерживающие ее союзники не должны предоставлять Путину передышку, к которой он стремится. Администрация Зеленского должна вести переговоры с позиции силы. Успешное контрнаступление на севере и востоке Украины, а также недавний уход русских из Херсона, безусловно, улучшает положение Зеленского. Но Россия по-прежнему удерживает территорию вдоль южного побережья Украины, что напрямую связано с экономическим процветанием Украины. Борьба — это то, что улучшило позиции Зеленского на переговорах, и необходимо больше боев, чтобы настроить Путина на любые потенциальные серьезные переговоры», – пишет Дубик в The Hill.

Он считает, что если вытеснить Россию с юга Украины, то российские президент Владимир Путин «будет вынужден осознать, что его вторжение в 2022 году провалилось».

По его словам, мир на Украине «должен основываться на достаточном устранении скрытой конфронтации».

«Ради этого Украина может пойти на компромисс в части того, что она заслуживает, может быть, даже в части своей территории. Но никакие переговоры не должны требовать ущемления основных прав на самоопределение», – добавляет автор.

Он полагает, что переговоры между Украиной и Россией должны быть, «но это время еще не пришло».

«Должны ли продолжаться боевые действия? Да. Ведение переговоров сейчас может привести к тому, что путинская агрессия будет вознаграждена, его стремление поработить Украину останется возможным, а глобальный принцип ненападения мало что значит», – резюмировал Дубик.

О том же пишет и американская газета The New York Times, указывающая, что многие аналитики и дипломаты предполагают, что зимой в крупных боевых действиях может быть пауза, но «вытеснив русских из Херсона, Украина не хочет останавливаться».

«В то время как генерал Марк А. Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, утверждал, что украинцы должны попытаться закрепить свои достижения за столом переговоров, некоторые официальные лица США говорят, что мирные переговоры остаются отдаленной перспективой», – пишет газета.

Напомним, что Зеленский в интервью СNN на словах заявил о готовности переговорам с Россией. Правда, на деле эта готовность более походила на ультиматум: возвращение всех территорий, трибунал и репарации.

Более того, в Киеве уже не таясь признают, что перехитрили Запад с Херсоном, отказавшись искать компромисс с Россией, и открыто заявляют:

«Мы клали на переговоры».