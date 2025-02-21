Американский генерал – украинцам: «Красиво умираете, мы бы так не смогли»

Вадим Москаленко.  
21.02.2025 23:44
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Благодаря гибели тысяч украинских солдат, российская армия медленно продвигается на фронте.

С таким посылом на киевском форуме по безопасности выступил экс-директор ЦРУ, генерал армии США Дэвид Петреус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Благодаря гибели тысяч украинских солдат, российская армия медленно продвигается на фронте. С таким посылом...

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«Очень много времени уходит у России для достижения чего-то на линии фронта, как, например, Покровск, к которому они рвутся. Посмотрите, что было сделано в Курске – Путин сказал, что они быстро их оттуда выбьют, но украинцы до сих пор оттуда не ушли.

Я был пехотинцем, и не могу себе представить службу в таких условиях, когда вас постоянно бомбят большими управляемыми бомбами, КАБами. И сейчас, когда это всё в снегу, при низких температурах, а потом будет болото. Для украинцев это огромное достижение», – рассуждал Петреус.

Он подчеркнул, что даже лучшие из американских солдат не выдержали бы такого напряжения

«Украинцы потом будут гордиться этими людьми, говорить, что это их лучшее поколение. И украинцы будут в огромном долгу перед теми, кто воюет, кто жертвует собой, но обеспечивает, что Россия никогда не добьётся своих целей», – похвалил он.

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