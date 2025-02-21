Благодаря гибели тысяч украинских солдат, российская армия медленно продвигается на фронте.

С таким посылом на киевском форуме по безопасности выступил экс-директор ЦРУ, генерал армии США Дэвид Петреус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень много времени уходит у России для достижения чего-то на линии фронта, как, например, Покровск, к которому они рвутся. Посмотрите, что было сделано в Курске – Путин сказал, что они быстро их оттуда выбьют, но украинцы до сих пор оттуда не ушли.

Я был пехотинцем, и не могу себе представить службу в таких условиях, когда вас постоянно бомбят большими управляемыми бомбами, КАБами. И сейчас, когда это всё в снегу, при низких температурах, а потом будет болото. Для украинцев это огромное достижение», – рассуждал Петреус.