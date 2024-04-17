Американский гиперзвук: испытания провалились, но «все хорошо»

США рассчитывают в ближайшее время создать гиперзвуковое оружие, но пока испытания проходят неудачно.

Об этом на слушаниях комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США заявила министр сухопутных войск Кристин Уормут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Работа над гиперзвуковым оружием большой дальности продвигается хорошо. Недавнее испытание не было успешным. Мы потратили много времени, чтобы посмотреть, что там произошло. Когда мы поймем это, мы исправим проблему, чтобы испытания, которые пройдут позже в этом году – были успешными. Я думаю, мы с этим справимся. Мы тесно сотрудничаем с ВМС. Они будут готовы к работе, когда мы передадим им все это», – сказала Уормут.