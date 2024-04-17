Американский гиперзвук: испытания провалились, но «все хорошо»

Елена Острякова.  
17.04.2024 19:10
  (Мск) , Москва
Просмотров: 450
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, США


США рассчитывают в ближайшее время создать гиперзвуковое оружие, но пока испытания проходят неудачно.

Об этом на слушаниях комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США заявила министр сухопутных войск Кристин Уормут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США рассчитывают в ближайшее время создать гиперзвуковое оружие, но пока испытания проходят неудачно. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Работа над гиперзвуковым оружием большой дальности продвигается хорошо. Недавнее испытание не было успешным. Мы потратили много времени, чтобы посмотреть, что там произошло. Когда мы поймем это, мы исправим проблему, чтобы испытания, которые пройдут позже в этом году – были успешными. Я думаю, мы с этим справимся. Мы тесно сотрудничаем с ВМС. Они будут готовы к работе, когда мы передадим им все это», – сказала Уормут.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть