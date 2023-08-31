«Американский идиот» сорвал операцию ВСУ по «неожиданному» форсированию Днепра – украинский экс-министр

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Еще до начала наступления ВСУ украинское командование планировало форсировать Днепр и зайти на Левый берег через дамбу Каховского водохранилища, но ее подрыв якобы русскими – «разрушил эти планы».

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил экс-министр соцполитики Александр Рева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ревы, командованию ВСУ пришлось менять планы наступления, потому что они стали известны России.

«Когда готовилась операция на юге, готовили и неожиданность для русских – а именно форсирование Днепра в районе Новой Каховки. Я понимаю, что, очевидно, целью была дамба, дамбу можно было использовать как мост для того, чтобы поддерживать силы десанта, которые перейдут на левый берег, а русским об этом стало известно. Либо это американский этот идиот сдал – помните этот скандал, – либо каким-то другим способом, но они знали об этом. Американская пресса писала, что после того, как противник узнал о планах украинского командования, им придется переделывать этот план. И когда 4-го июня началось наступление под Новой Токмачкой, через два дня русские взорвали дамбу. И этот вариант с неожиданным форсированием Днепра стал неактуальным. Даже если вы перейдете не левый берег, то моста нет. Целью, вообще, этого форсирования была попытка удержать мост для того, чтобы обеспечить переправу ресурсов на левый берег», – сочинял Рева.