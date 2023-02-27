Американский историк посчитал тягу к госпереворотам «казацкой традицией» украинцев

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Украинская тяга к осуществлению госпереворота – это древние традиции, которые ведут от казачества.

К такому выводу на форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявил американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Снайдер посчитал, что произошедшее во время «оранжевой революции» и «Евромайдана» пошло на пользу Украине.

«Не должно правительство делать все, что можно, и в этом мощь украинцев, когда они объединяются. Когда я видел людей, которые выходили на Майдан, – это люди, которые раньше встречались очень часто, например, в 2005 году. А теперь, в 2022, 2023 году – это люди, которые раньше встречались на Майдане, теперь они берут на себя ответственность двигаться дальше», – сказал историк.

«Есть определенная традиция в украинской истории. Казацкая традиция восстания, когда вы вместе бросаете вызов существующему устройству… Очень интересно, когда вы смотрите на украинское сопротивление – будь то Майдан или эта война, идея в том, что мы оказываем сопротивление, потому что благодаря этому сопротивлению, вещи могут улучшиться», – заявил Снайдер.