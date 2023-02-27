Американский историк призвал довести Россию до поражения

Анатолий Лапин.  
27.02.2023 16:38
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Запад должен определить целью поражение России в противостоянии с Украиной.

Об этом на форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявил американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад должен определить целью поражение России в противостоянии с Украиной. Об этом на форуме...

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По мнению Снайдера, это позволит перезагрузить Россию, как когда-то Германию, проигравшую в двух мировых войнах.

«Эта война определяет будущее и формирует будущее Европы. Конечно, представление, что Европа строится вокруг мира, это неправильно. Европа строилась вокруг проигранных войн. Германия проиграла две войны – они проигрывали, а потом искали чего-то лучшего. Так и Россия должна проиграть эту войну и искать чего-то лучшего», – сказал историк.

«Поэтому обязанность Европы – сделать так, чтобы Россия эту империалистическую войну проиграла, имперскую. Это очень конкретный пункт, на которым я бы хотел закончить», – заявил Снайдер.

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