Американский Конгресс устроил выволочку Байдену за отказ от обещаний по Украине – The Wall Street Journal

Сергей Рыжов.  
29.09.2024 08:35
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, США, Украина


Американская The Wall Street Journal. пеняет президенту Джо Байдену, что тот отказался исполнить свое обещание по Украине, затягивая предоставление обществу и Конгрессу стратегии победы и использования военной помощи Киеву.

По данным WSJ, у американского Конгресса заканчивается терпение: законодатели требовали такой план от Белого дома в течение 45 дней, но у Байдена по непонятным причинам задержали процесс, а кроме того, засекретили сам документ, и медлили с предоставлением конкретных видов вооружений или вообще не предоставляли в количестве, необходимом для того, чтобы Украина смогла отвоевать свою территорию у России.

Американская The Wall Street Journal. пеняет президенту Джо Байдену, что тот отказался исполнить свое...

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«Это вызывает критику», – отмечает издание.

В свое оправдание администрация Байдена уверяет, что поддержки Украины «столько, сколько нужно», но это, парируют на Капитолийском холме,  не является четкой стратегией.

В публикации утверждается, что республиканцы в Конгрессе правы, настаивая на том, чтобы администрация  Байдена сформулировала развернутую теорию того, как Украина может использовать оказанную помощь, чтобы отвоевать больше территорий у Путина.

«Застой на поле боя породил в США общественный скептицизм, который ставит под угрозу дальнейшую американскую поддержку независимо от того, кто выиграет президентскую гонку, даже если американские избиратели не хотят, чтобы Путин победил. Но Байден не восполняет пробелы», — высказывает опасение газета.

Поэтому Конгресс и требует от администрации определенной стратегии, связанной с предоставлением помощи, и президент Байден должен понимать, что без этого обязательства получить одобрение Конгресса на предоставление военной помощи Киеву было бы невозможно. Поэтому он подписал закон, соглашаясь с этим требованием.

Законодатели от Республиканской партии призывают администрацию представить незасекреченную версию, как того потребовал Конгресс, чтобы общественность могла ознакомиться с ней и обсудить ее преимущества, говорится в заявлении группы республиканцев Палаты представителей, в том числе проукраински настроенных.

«Не стоит рассчитывать на то, что администрация выполнит этот приказ до 5 ноября, если она вообще это сделает. Публичное обнародование может означать, что вице-президенту Камале Харрис придется объяснять свое собственное видение войны перед выборами. Но пока она этого не сделает и администрация будет скрывать информацию, Харрис будет разделять ответственность за непоследовательные действия Байдена», — подытожила газета.

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