Американский конгрессмен: Мы больше не можем противостоять всему миру

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В условиях «жесткого военного бюджета, в рамках которого придется жить» США будет непросто контролировать конфликты на Украине и Ближнем Востоке.

Об этом в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США заявил конгрессмен-демократ Адам Смит, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения борьбы с такими угрозами при таком ограниченном бюджете я хочу выдвинуть две идеи. Нужны партнерство и дипломатия. Мы не можем бороться со всеми и везде одновременно в одиночку. Нам может нравиться множество вещей, которые делают эти субъекты, но мы должны жить в том же мире, в котором живут они. Это значит, что нам нужно разговаривать с Китаем и в какой-то момент поговорить с Россией. Нам нужно использовать наши дипломатические навыки и наши партнерства и альянсы. Меня беспокоит, что Иран, Россия и Китай начинают строить партнерские отношения. Они начинают подрывать нашу экономическую мощь. Мы не можем оттолкнуть от себя весь мир и при этом противостоять этим угрозам. Нам нужна поддержка остального мира», – сказал Смит.

Он порадовался тому, что Конгресс США принял пакет помощи Украине, но считает, что «месяцы задержки дорого обошлись».