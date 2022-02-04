Американский конгрессмен: «Надо больше давить на Сербию»

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Издатель газеты американских албанцев «Иллирия» Вехби Байрами и владелец ресторана «Алора» на Менхеттене Эли Ахметай провели ужин и сбор средств для конгрессменов Грегори Микса и Мондера Джонса, которые должны лоббировать Косово в Конгрессе США.

На встрече помимо конгрессменов-лоббистов также присутствовала председатель Комитета по надзору Палаты представителей и Комитета по албанским вопросам в Конгрессе США конгрессмен Кэролин Мэлони.

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Среди гостей ужина в Нью-Йорке был посол Албании в ООН Ферит Ходжа, представляющий эту страну в Совете Безопасности, который отметил, что работа по обеспечению полного признания независимости Косово остается одним из его приоритетов и приоритетов албанской миссии в ООН.

Также на мероприятии присутствовал «генеральный консул Косово» в Нью-Йорке Фримезим Исуфай, который сказал, что Косово пока не является членом ООН, но с оптимизмом смотрит на то, что оно станет таковым. «Дипломат» поблагодарил конгрессменов за помощь Косово.

«Я работал в Вашингтоне и признаю ваш вклад, особенно председателя комитета по иностранным делам конгрессмена Микса, с офисом которого мы тесно сотрудничали», – сказал он.

Один из организаторов встречи Вехби Байрами рассказал конгрессменам о «глубоких албанско-американских исторических связях» и важности роли США в Косово и на Балканах. По его словам, «в то время, когда Россия и Китай вооружают и усиливают Сербию, США должны быть более решительными в укреплении Косово и албанского фактора».

Со своей стороны конгрессмен Грегори Микс заявил, что «Соединенные Штаты и международное сообщество должны сделать больше для признания независимости Косово и что на Сербию должно быть больше давления, чтобы она признала независимость Косово».

«Мы хотим справедливости для братьев Бютичи [американских албанцев, отправившихся воевать в Косово против югославской армии и полиции и расстрелянных на месте после попадания в плен без суда и следствия]», – заявили конгрессмены, отметив, что США не сдадутся, «пока убийцы не предстанут перед судом».

Одним из участников сходки был бывший дипломат Дэвид Филип, который заявил конгрессменам, что до тех пор, пока косовский вопрос не будет решен и Сербия не будет вынуждена его признать, «на Балканах будет точка, когда Россия может вмешаться и нанести ущерб интересам мира и демократии».

«Для меня вы герои и героини. Вы начали работать, когда Косово еще никто не знал, а теперь это независимая и демократическая страна. Мы хорошо поработали в Конгрессе. Нет ничего большего, чем это», – заявила собравшимся Кэролин Мэлони.