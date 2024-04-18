Американский конгрессмен пророчит Западу «гнусные» перспективы от союза Ирана и РФ

Россия и Иран образовали «мерзкий» оборонный союз.

Об этом на заседании комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США заявил конгрессмен-республиканец Томас Кин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш мир охвачен пламенем. Из-за многочисленных конфликтов в различных регионах враги свободы осмелели, как никогда раньше. У руля этого хаоса стоят два яростных врага свободы и демократии – Российская Федерация и Исламская республика Иран. Этот гнусный союз возник не за одну ночь. Опираясь на многолетнюю координацию действий в Сирии, Россия использовала военные и политические контакты с Тегераном во время гражданской войны в Сирии в своих интересах.

То, что сейчас сложилось, это полноценное взаимовыгодное оборонное партнерство, ставшее наиболее полным благодаря незаконной и агрессивной войны России против Украины», – причитал американец.