Американский конвертоплан сбивается одной русской ракетой над Украиной – Коротченко

22.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Американские конвертопланы CV-22 с изменяемым положением винта, которые приняли участие в учениях «Совместные усилия-2020» на Украине, напрямую угрожают Москве и могут отправить десант в российскую столицу.

Об этом в своем сюжете на телеканале «1+1» говорит украинский пропагандист Андрей Цаплиенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, появление американского гибрида самолета и вертолета на украинской земле – это «сигнал Москве» в канун проведения учений «Кавказ-2020» на юге России.

«То, что мы видели в фантастических фильмах о будущем, уже тут. Знакомьтесь – это единственный в мире серийный конвертоплан – гибрид вертолета и самолета. Взлетает как вертолет, потом винты меняют свой наклон и превращаются в пропеллеры. Это идеальный транспорт для специальных операций, и он уже тут, на украинской земле. В такие моменты понимаешь – нас не оставят наедине с врагом в этой войне…

Этот трансформер может пролететь без дозаправки почти две тысячи километров. Это означает, что «птичка» может спокойненько доставить десантников где-то в район Москвы и вернуться оттуда. Мощный и правильный сигнал нашим противникам во время их наступательных учений», – вещает Цаплиенко.

Воодушевление украинского пропагандиста не имеет ничего общего с реальностью, завил «ПолитНавигатору» военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, российские комплексы ПВО уничтожат любые вражеские цели при пересечении границы с РФ вместе с десантом.

«В условиях, когда украинской армии, организованной, как Вооруженных Сил, не существует, поэтому пропаганда нахваливает американские конвертопланы, которые были произведены несколько десятков лет назад. Разумеется, при пересечении границ с Россией эти конвертопланы вместе с десантом будут мгновенно уничтожены российской системой противовоздушной обороны.

У нас создана интегрированная, эшелонированная система воздушно-космической обороны, которая, во-первых, отслеживает все цели на удалении до 400-500 километров от границ России. Во-вторых, РЛС контроля целей, которые идут на малой высоте. В любом случае, попадая в зону действия ПВО России, эти цели легко обнаруживаются и уничтожаются без всякого труда.

Взять, например, комплекс «Тор-М2», обеспечивающий прикрытие объектов и группировок войск, то он легко уничтожает малозаметные беспилотники, спокойно обнаруживает цель типа конвертоплана и уничтожает ее одной ракетой. Поэтому украинская пропаганда всего лишь своим языком полирует американские сапоги, вот и все», – заявил Коротченко.