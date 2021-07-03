Американский корабль по приказу Байдена не стал нарушать границу РФ, – офицер ВМС США

Американский боевой корабль не рискнул повторить провокацию эсминца Великобритании Defender и нарушить российскую границу у берегов Крыма.

Об этом интервью украинскому изданию «Апостроф» заявил капитан 1 ранга ВМС США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не верю в такие совпадения, я считаю, это после саммита Байдена и Путина у Путина развязаны руки, и он опять начинает себя вести по-хулигански. Там ещё был голландский корабль, который следовал за ним (за эсминцем британских ВМС – ред.), и там был американский корабль, но он развернулся и ушёл, а эти не свернули с курса.

Я не верю, что это случайность. Я не верю, что капитан американского корабля струсил, не может этого быть, это был приказ уйти.

Точно так же, как перед саммитом, после того, как Байден позвонил Путину, два наших эсминца вышли из Чёрного моря. Это как раз тогда, когда концентрировался весь этот российский металлолом у вас на границе (военные учения РФ весной 2021 – ред.) Два американских эсминца развернулись и ушли», – сокрушается Табах, который является открытым сторонником Дональда Трампа и критикует Байдена за его слишком мягкую линию по отношению к РФ.