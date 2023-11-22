Американский любовник Толоконниковой предлагает воровать у россиян криптовалюту

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Любовник отсидевшей за хулиганство в России кощунницы из Pussy Riot Надежды Толоконниковой «криптомиллионер» Джон Колдвелл считает, что финансировать деструктивную оппозицию в России сейчас можно только через «крипту».

Об этом он заявил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову, позвонившим от имени президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, это единственный способ на сегодня. Это все еще возможно. Но должен быть высокий уровень личной безопасности, чтобы понимать, что вы общаетесь с правильными людьми, так как есть много хакеров и спамеров», – сказал Колдвелл.

Он признался, что помогать Украине – его страсть, и предложил для этого воровать криптовалюту у россиян.

«Другой важной частью работы будет изъятие из рук противника средств. Если у врага есть криптовалюта, нужно работать даже с правительством США, правительством Украины и даже хакерами, чтобы попытаться украсть их криптовалюту. Это почти как санкции, но только в мире крипты», – сказал Колдвелл.