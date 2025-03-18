Американский милитарист не сдается: Мы должны победить Россию

Елена Острякова.  
18.03.2025 15:37
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Обещавший в 2023 году, что ВСУ летом возьмут Крым и раскритикованный за эти прогнозы, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес теперь считает, что в конфликте ничья.

Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу FreeДом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Обещавший в 2023 году, что ВСУ летом возьмут Крым и раскритикованный за эти прогнозы,...

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«Я думаю, мы находимся на той стадии, когда ни одна из сторон не может победить другую. И кажется, в этом году начинается промышленная гонка. Сможет ли Россия достичь того, что ей нужно прежде, чем ее экономика рухнет? Сможет ли Украина достичь того, что ей нужно до начала переговоров? Я думаю, на этом этапе мы находимся, – сказал Ходжес.

При этом он называет позорную для ВСУ курскую авантюру «очень важно и значимой операцией, которая изменила ход войны».

«Так кто же побеждает? Я не могу сказать. Но у россиян, похоже, пока достаточно сил, чтобы делать то, что они делают. Ситуация в Украине становится лучше. Важно отметить, что способность Украины наносить удары по российской нефтегазовой инфраструктуре также влияет на логистику», – отметил генерал.

Агрессивная русофобия бывшего американского военного никуда не делась. Он считает, что «конец милитаризму России» может положить только полное ее поражение.

«Поражение. Они должны быть побеждены. Если они не будут побеждены, это будет продолжаться. Будет другой Путин или кто-то вроде него. Реформы в России наступят только после того, как они будут побеждены в конфликте. И мы не должны этого бояться и беспокоиться о том, что произойдет», – резюмировал Ходжес.

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