Американский морпех растолковал, почему западные подачки уже не спасут Украину

Константин Серпилин.  
28.04.2024 21:50
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Никакое натовское оружие не поможет в условиях, когда Украине уже некем продолжать войну.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший офицер морской пехоты США Мэтью Хо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Никакое натовское оружие не поможет в условиях, когда Украине уже некем продолжать войну. Об...

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«Не имеет значения, сколько денег США и европейцы посылают на Украину, если у них нет людей, нажимающих на спусковые крючки. Можно послать им все деньги, снаряды, и оружие, которое нужно, но если нет людей на местах, которые убивают и умирают, это не имеет значения», – сказал Хо.

«И это то, что мы сейчас наблюдаем на Украине. Было несколько изменений в украинском законодательстве [о мобилизации]. Они снизили возраст, так что любой старше 25 лет, должен быть призван, а также ужесточили этот процесс, чтобы пополнить армию.

И они также смотрят на украинцев, которые находятся за границей. Украинское министерство иностранных дел ужесточает правила, чтобы у мужчин, которые находятся за границей, истёк срок действия паспортов, чтобы их отправили домой. А также украинцы давят на своих союзников, чтобы те отправили людей обратно», – добавил морпех.

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