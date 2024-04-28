Никакое натовское оружие не поможет в условиях, когда Украине уже некем продолжать войну.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший офицер морской пехоты США Мэтью Хо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не имеет значения, сколько денег США и европейцы посылают на Украину, если у них нет людей, нажимающих на спусковые крючки. Можно послать им все деньги, снаряды, и оружие, которое нужно, но если нет людей на местах, которые убивают и умирают, это не имеет значения », – сказал Хо.

«И это то, что мы сейчас наблюдаем на Украине. Было несколько изменений в украинском законодательстве [о мобилизации]. Они снизили возраст, так что любой старше 25 лет, должен быть призван, а также ужесточили этот процесс, чтобы пополнить армию.

И они также смотрят на украинцев, которые находятся за границей. Украинское министерство иностранных дел ужесточает правила, чтобы у мужчин, которые находятся за границей, истёк срок действия паспортов, чтобы их отправили домой. А также украинцы давят на своих союзников, чтобы те отправили людей обратно», – добавил морпех.