Американский морпех: США наплевать на Украину. В НАТО ей не быть

Анатолий Лапин.  
17.07.2023 14:46
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Украина нужна США только как инструмент борьбы с Россией, а ее население используют в качестве жертвы в этой борьбе.

Об этом в эфире интернет-канала «Golos EU» заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина нужна США только как инструмент борьбы с Россией, а ее население используют в...

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По мнению Риттера, Украина никогда не станет членом НАТО, продолжая выполнять отведенную ей функцию.

«Америке на Украину наплевать. В Америке создан фиктивный идеал Украины. И это то, что Америка поддерживает. Мы поддерживаем это потому, что мы против России, и мы используем Украину, чтобы быть против России. Ответ на то, кому это нужно? НАТО это нужно, американскому военно-промышленному комплексу это нужно, американским политическим и экономическим элитам это нужно.

Им нужен противник. Этот противник – это Россия. Украина – это просто инструмент, который используется для достижения этой цели… Я хотел бы, чтобы вы поняли, чтобы украинцы поняли, что они приносятся в жертву как люди, как нация, человеком, которому наплевать на них…

Этот саммит доказал, что Украина никогда не станет членом НАТО и никогда не станет членом ЕС. У Украины есть только одна-единственная задача – принести себя в жертву в миссии предоставления максимального ущерба и боли Российской Федерации», – заявил Риттер.

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