Американский морпех: Все мирные жители – враги Украины

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Удары по гражданским объектам совершаются ВСУ сознательно из-за бессилия на поле боя. Об этом в интервью британскому аналитику Александру Меркурису заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик, передаёт корреспондент

«Удары по Крыму – это то, о чём люди должны знать. Они [украинцы] пытаются вызвать реакцию со стороны России. Причина, по которой они делают это, заключается в том, что они в отчаянии. Они не могут использовать вооружение для того, чтобы повлиять на поле боя. Так что они пытаются повлиять психологически и политически. Это важно иметь в виду, когда вы видите эти зверства», – подчеркнул бывший морпех.

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«Сначала я был склонен думать, что атаки были нацелены на российский военный объект, и эта трагедия была ошибкой. Но у нас есть украинские СМИ, [советник главы офиса президента Украины] Подоляк говорит, что на полуострове не должно быть пляжей и туристических зон, а мирные жители являются оккупантами», – подытожил Берлетик.