Американский наёмник сполна вкусил суть украинского характера

Елена Острякова.  
28.02.2024 16:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Украинские старшие офицеры не появляются на передовой и наблюдают за полем боя с дронов из убежищ, находящихся в 5 км от линии соприкосновения. На «передке» нет никого старше лейтенанта.

Об этом американский наемник, служивший в силах специального назначения ГУР, Джейсон Фриман заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), которые позвонили ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, который якобы набирает свою ЧВК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские старшие офицеры не появляются на передовой и наблюдают за полем боя с дронов...

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«Самая большая проблема – это украинское командование, которое не слушает солдат с опытом других войн. Не то, что у этих украинских командиров нет опыта, но они очень упрямы. Я кричал на разных полковников, которые угробили целую команду. Я сказал им, что нужно брать с собой ПТУР, потому что мы знали, что в том районе есть два Т-90. А они просто смеялись надо мной.

Как будто я не знал, о чем я говорю. И за три дня мы потеряли огромное количество людей. Это очень раздражало меня. Мне пришлось сдерживать себя и при этом проявлять уважение. Но я потерял уважение к отдельным командирам», – сказал Фриман.

Он отметил, что «русские очень быстро приспосабливаются к тому, что делают украинцы, а украинцы очень упрямые и не готовы приспосабливаться или корректировать свою тактику». И это приводит к тому, что они теряют больше солдат.

Наемник считает, что навыки хороших солдат тратятся впустую, и многие из них погибают «из-за хреновых приказов плохих командиров». Он рассказал, что его подразделения отказывались наступать, посылая командование «на хрен».

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