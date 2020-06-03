Американский негр избил украинскую пропагандистку

03.06.2020, Киев, Ольга Козаченко

Журналистка пропагандистского ресурса «Голос Америки» Кристина Шевченко была избита в США во время освещения протестов против полицейского произвола.

Об этом журналистка сообщила на своей странице в Фейсбук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Итак, снимала я различные протесты в Украине, но «получила по башке» на американском. В Санта-Монике снимала видео, как активисты-лутеры ворвались в магазин. Около 10 минут никто не трогал, а затем момент – и в глазах потемнело от удара кулаком в темя.

Я вырубилась на несколько секунд и упала. Штатив с камерой также упали мне на стопу. Я начала кричать, что я пресса, и мне удалось встать на одну ногу. Далее начала, подпрыгивая, идти к машине, нашла одна женщина, которая мне помогла. Полиции не было», – рассказала пострадавшая.

В больнице ей диагностировали перелом двух пальцев на ноге и легкую травма головы.

Шевченко утверждает, что нападающий был негром, который призывал отобрать у нее камеру.

Примечательно, что в настоящее время пост Шевченко недоступен – или удален, или переведен в режим «для друзей».

Ситуацию прокомментировал бывший губернатор Харьковской области, в прошлом известный член Партии регионов Михаил Добкин.

«Радость не испытываю, но и жалость отсутствует напрочь. С чего бы это?», – написал Добкин в своем телеграм-канале.