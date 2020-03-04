Американский офицер с бандеровской головой приговорил «рабскую и отсталую армию» России

04.03.2020, Киев, Игорь Петров

Российская армия – это армия рабов с устаревшим оружием, и она проиграет современной армии Турции, если между двумя странами начнется вооруженный конфликт.

Об этом в эфире канала Politeka Online заявил капитан первого ранга ВМС США Гари Юрий Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько я понимаю, они не хотят ввязываться в войну с Турцией, потому что это проигрышная война, это будет очень унизительно для России. Россия должна воевать там с Америкой, с Великобританией, в конце концов. Война по статусу. Они понимают, что турки сейчас морду набьют и перекроют и Дарданеллы и Босфор.

Это было ожидаемо, что это случится. Для меня просто интересно это наблюдать – турки, видимо, не очень хорошо политически подкованы, видимо они не совсем соображают и они не понимают, что эти зенитные установки, которые они разбомбили с воздуха, и которые против воздушных целей, они их разбомбили моментально.

Видимо, они не видели «Первый канал», где им говорили что это беспрецедентные зенитные установки, что аналогов нет, что уже пол-Пентагона в панике. Такие страшные, а они их уничтожили в течение нескольких минут.

Они не смотрят первый канал, поэтому они не знают, что эти установки уничтожить невозможно, что уже весь пентагон в панике. Они взяли за несколько минут их уничтожили. Я говорю, что это опять показывает, что техника военная российская техника – отсталая.

Они могут вам по телевизору, по Первому каналу, морочить голову что это такое современное, беспрецедентное. Но современным оружием, которым мы воюем, которым воюет Израиль, которым воюет Турция…

Турция – довольно таки, такая, очень хорошо оснащенная армия. Она оснащена нашими самолетами, немецкими танками, у них у самих свое оружие, индустрия оружия есть неплохая. И их армия довольно таки боеспособная.

В этом конфликте, конечно, Турция – самая сильная сторона. У них офицеры очень профессиональные, я же в Турции служил, я с ними служил. К сожалению, все генералы и адмиралы, с которыми я там служил, они все в тюрьме. Эрдоган их всех посадил в тюрьму.

Армия имеет очень много силы в стране, офицеры очень высоко квалифицированные, очень профессиональные. И вооружение у них сильное. У России, конечно, совершенно другое. Это технологии 50-х и 60-х годов против современного. Это как «Тесла» против «Москвича», примерно такое сравнение.

Но самое главное – армия это отражение общества. Армия России – это все равно рабская армия, это все равно крепостная армия, а у турков – нет. У турков – все-таки они не крепостные, они не рабы, сами турки», – разошелся американец Табах.