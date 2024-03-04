Американский офицер сомневается в победе США над Россией

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Если во власти в США останутся те же люди, что и сегодня, то Украина проиграет России.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На замечание ведущего о том, что если Украина проиграет, то «воевать» придется американским солдатам, Табах усомнился также.

«Может быть, будем воевать, а, может быть, не будем – это все «может быть», а пока что у нас проблема с ХАМАС, у нас проблема, лично у нас, нашей страны, с эмиграцией и, может быть, потеря выборов. То есть, останутся те, которые сегодня, потому что они нагнали этот электорат. Если останутся эти же люди, вы думаете, вы победите Россию? Два года вы не можете этого сделать с ними, и они вам ничего не дали. Они вам дали мизер, старье», – сказал Табах.

Шелест поинтересовался, думает ли его собеседник, что США смогут победить Россию.

«Не знаю, это вопрос. Но пока что у нас с Россией дипломатические отношения огромные финансовые связи, все договорено. От Украины нам какая польза? Ведь люди же смотрят, «что у меня сейчас», поэтому если проиграем мы, то проиграет весь мир. Может быть, Европа проснется – не знаю, – ответил ему Табах.