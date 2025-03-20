Американский офицер: «Трамп ослепил ВСУ. Их потери огромны»

Вадим Москаленко.  
20.03.2025 08:21
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Курск, Россия, США, Украина


Причиной паузы в передаче Киеву разведданных США могла быть операция Вашингтона по нивелированию курского фактора из российско-украинских переговоров.

Об этом на канале «Kyiv Post» заявил Чак Пфаррер, бывший командир эскадрильи 6-го отряда «морских котиков» ВМС США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Причиной паузы в передаче Киеву разведданных США могла быть операция Вашингтона по нивелированию курского...

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«Это тот случай, когда разведка Вашингтона приостановила свою работу, лишив Украину доступа к американской разведке. И мы стали свидетелями очень быстрого ухудшения тактического положения Украины. За всю свою военную и журналистскую карьеру я никогда не слышал, чтобы Америка прекращала сотрудничество с союзниками и фактически ослепляла их в разгар битвы. К сожалению, украинские потери в этом сражении огромны, и всё это на совести Вашингтона.

Главным последствием этого стало (и, возможно, это было намерением Вашингтона, хотя мне трудно в это поверить) то, что это лишило курский выступ статуса разменной монеты в любом будущем диалоге с Россией. Таков результат этой паузы в разведданных. И я боюсь, что это могло быть причиной этой паузы в разведданных. Не думаю, что могу оценить их [ВСУ] моральный дух лучше, чем сказать, что они чувствуют себя преданными», – сокрушается Пфаррер.

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