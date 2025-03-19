Запад должен отказаться от высокомерия по отношению к России и принять все условия президента РФ Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все должны поддержать это, потому что, к сожалению, для многих на Западе это неудобно. Это не вписывается в версию, которую они постоянно пытаются вам навязать, что Россия просто хочет завоевать всех, дойти до Ла-Манша – и захватить несколько стран НАТО. Вот что они вам постоянно говорят. Но если вместо этого Россия скажет: эй, давайте вернемся к бизнесу, тогда ни у кого не будет причин воевать. Это должны поддержать все на Западе», – сказал Дэвис.

Он считает, что у Запада было много возможностей предотвратить конфликт или остановить его.