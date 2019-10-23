Американский подарок для Украины уже прибыл в Одессу

23.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

К военному причалу Практической Гавани Одессы 22 октября пришвартовались катера Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Р190 “Славянск” и Р191 “Старобельск”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-центре Командования Военно-Морских Сил ВС Украины.

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“Прибыв на борту грузового корабля “Ocean Freedom” из города Балтимор штата Мэриленд Соединенных Штатов Америки два патрульных катера класса “Island” под руководством украинских экипажей и с участием иностранных экспертов начнут этап подготовки к эксплуатации, после длительной транспортировки”, – говорится в сообщении.

Катера “Славянск” и “Старобельск” пройдут ряд ходовых испытаний, по завершению которых, катера будут включены в состав Военно-Морских Сил ВС Украины.

В командовании ВМС отмечают, что укомплектование боевыми единицами такого класса является поэтапным наращиванием боевых возможностей Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, такое решение является наиболее реалистичным с точки зрения баланса эффективности-стоимости. Благодаря своей скорости, маневренности и вооружению, такие катера способны выполнять значительный спектр задач, присущих классическим надводным кораблям.

“Их преимуществом над большими кораблями является стремительность и внезапность действия, возможность передислокации по суше и способность действовать на реках, а в сочетании с инновационной стратегией применения и хорошо подготовленными экипажами, катера подобного типа позволят побеждать более сильного противника в морских сражениях и операциях”, – говорится в сообщении.

Как сообщал ПолитНавигатор, 21 октября американское грузовое судно “Ocean Freedom” с патрульными катерами прибыло в Одессу.