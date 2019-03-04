Американский подарок обернулся унижением Украины

04.03.2019, Киев, Игорь Петров

Еще в прошлом году, когда Украине были подарены списанные катера Береговой охраны США, было ясно, что их передача обойдется Украине слишком дорого.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко комментируя сообщение СМИ о том, что катера пока не готовы пересечь океан.

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«О транспортировке катеров должна была заботиться Украина, а не США. Изначально было известно, что это обойдется в сумму порядка 10 миллионов долларов, и вроде бы эту сумму должны были выделить из бюджета. Такая цифра называлась еще тогда, когда Порошенко ездил принимать эти катера. Уже тогда было понятно, что затея с катерами – пустой пиар. Умные люди с самого начала говорили, что это слишком дорого, что все это унизительно для Украины и что это свидетельствует о том, что Украина – далеко не независимая страна, ее опустили до уровня какого-то непонятного квазигосударства», – сказал политолог.

В конце прошлой недели на брифинге, посвященном первой международной конференции «Одесские дебаты: объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров» заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент сообщил, что пока катера не могут пересечь океан.

«Сейчас два корабля в Балтиморе. Это уже имущество Украины, но они еще не готовы пересечь океан, чтобы работать в Черном море. Но это состоится в текущем году», – сказал он.