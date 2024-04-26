Американский подполковник: «США уже вовлечены в войну. Русские уничтожают иностранных военных»

Максим Столяров.  
26.04.2024 08:53
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Солдаты Французского иностранного легиона и другие западные наёмники, приехавшие на Украину воевать против России, будут быстро вскрыты ФСБ и уничтожены ударами ВКС РФ.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил экс-разведчик США, подполковник в отставке Тони Шаффер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Солдаты Французского иностранного легиона и другие западные наёмники, приехавшие на Украину воевать против России,...

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«Я уверен, что у ФСБ есть отличное представление о том, что происходит. И эти люди [натовские наёмники], которые будут находиться на земле, будут мишенями для России. И ФСБ предоставит российской армии разведданные для нанесения ударов и убийства людей из Французского иностранного легиона. Это уже происходило», – подчеркнул Шаффер.

«Так что, я думаю, мы наблюдаем эскалацию, о которой знают русские. Мы никак не можем говорить, что США не вовлечены в войну – мы оказываем им оружейную и кадровую поддержку, что даёт Украине преимущество. Русские воспримут это как эскалацию, а США – как воюющую сторону», – подытожил он.

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