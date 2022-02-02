Американский политолог: Британия начинает раздражать Германию и Францию

02.02.2022  14:26 (Мск), Москва,
Максим Карпенко.  
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Великобритания, Дзен, Политика, Россия, США


Великобритания пытается заполнить собой вакуум, который создается в Европе после постепенного ухода оттуда США, но у нее не хватит мощностей для этого.

Об этом в эфире интернет-канала «Независимые» заявил профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Великобритания пытается заполнить собой вакуум, который создается в Европе после постепенного ухода оттуда США,...

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«Для всех очевидно, что Америка разворачивается в сторону Китая, что центр мировой политики уходит из Европы в Тихий океан. Естественно, создается политический вакуум, который Британия, как всегда в своей истории, пытается сейчас заполнить. Британская политика всегда была реалистской в том плане, что смотрела только на категории властные. Британия всегда играла роль носителя, охранителя баланса в Европе, будучи рядом с Европой, но не на континенте», – сказал эксперт.

«И сейчас, когда американцы постепенно уходят, естественно, Британия пытается занять эту нишу, но у нее просто для этого нет мощностей, поэтому это выглядит опереточно. Одновременно то, что Британия ушла из Евросоюза, ставит ее в довольно сложное положение, поскольку ведущие европейские партнеры, прежде всего Германия и Франция, отнюдь не в восторге в том плане, что англичане продолжают влезать в то, что они считают теперь уже их делами», – заявил Коробков.

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