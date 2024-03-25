Американский политолог: Курс на потерю Украиной территорий Запад заложил в 2008 году

Можно сколько угодно говорить о правах суверенного государства на вступление в альянсы, однако по факту конфликт на Украине лишь разрушает само НАТО.

Об этом на канале индийского новостного издания «Firstpost» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Сегодня Украина была бы цела и невредима, Крым был бы частью Украины, те четыре области, которые были аннексированы Россией, по-прежнему были бы частью Украины – вся эта война из-за расширения НАТО на Украину. Если бы Запад не настаивал так сильно на вступлении Украины в НАТО с 2008 года, в 2014 году не было бы серьёзного кризиса, а в 2022 году не было бы войны, и Украина была бы цела и невредима. Так что аргумент о том, что Украина как современная демократия имеет право вступить в НАТО, хорош на словах, потому что мы на Западе любим говорить о правах. Но факт в том, что разговоры о праве на вступление и подталкивание Украины к вступлению в НАТО привели к разрушению НАТО. На мой взгляд, это ужасающая катастрофа», – заявил Миршаймер.

При этом, по его словам, проигрыш США на Украине никак не повлияет на американскую политику в отношение Тайваня.

«Есть такой аргумент, что если США отступят или проиграют на Украине, это окажет значительное влияние на Восточную Азию, потому что Си Цзиньпинь подумает, что США не будут сражаться в Восточной Азии, если Китай будет вести себя агрессивно. Я ни на секунду не верю, что Си Цзиньпинь или китайская элита думают, что США не будут сражаться за Тайвань. Байден 4 раза говорил, что США будут сражаться за Тайвань. У меня нет никаких сомнений в этом, потому что Тайвань имеет большое стратегическое значение для США. И США полны решимости сдерживать Китай. Я действительно считаю, что США находятся в процессе проигрыша на Украине, но я не думаю, что это ослабит нашу позицию сдерживания в Восточной Азии по отношению к Китаю», – сказал американский политолог.