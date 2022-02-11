Американский политолог: Миротворцы ООН защитят Зеленского от праворадикалов

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Новости Украины

Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит быть более энергичным в продвижении Минских соглашений.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает пишет президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, в прошлом уроженец Киева, в 1976 году эмигрировавший в США.

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По его словам, если решил взять на себя роль лидера в деэскалации, то не должен думать, что скажут поляки, немцы или кто-то еще.

«Лидер должен идти вперед. Когда-то Рональд Рейган не стал слушать своих советников, которые говорили, что Горбачеву нельзя верить, и добился своего. Макрон должен заявить, что единственный выход из кризиса — это Минские соглашения, и для их выполнения у нас есть все инструменты. А если Зеленский боится за свою жизнь в случае реализации Минска-2, то есть миротворцы ООН, которые могли бы его защитить», – сказал политолог «Известиям».

Он полагает, что история дает Макрону шанс, но он, судя по всему, еще не готов.

«Байден тут сказал, что Макрон — не де Голль. Можно пожелать Макрону, чтобы он нашел в себе силы и взял на себя роль лидера и опроверг слова Байдена — доказал, что он, возможно, даже лучше де Голля», – резюмировал Лозанский.