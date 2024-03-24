Американский политолог: От Украины останется недееспособный обрубок

От Украины может остаться недееспособное внеблоковое «государство-обрубок», Евросоюзу придётся тратить деньги на его восстановление.

Об этом на канале индийского новостного издания «Firstpost» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что русские выигрывают эту войну и, в конечном итоге, одержат победу.

Русские контролируют около 20 процентов территории Украины. Баланс сил решительно сместился в пользу России – как в плане вооружения, так и в плане живой силы, которые имеют большое значение в войне на истощение.

Я думаю, что будет вот что: русские в конечном итоге завоюют около 40 процентов территории Украины. Моё предположение состоит в том, что они аннексируют ещё 4 области.

И то, что останется – это недееспособное государство-обрубок, в отношение которого со временем русские пойдут на многое, чтобы убедиться, что оно политически и экономически ослаблено, чтобы оно не могло стать частью НАТО. И я думаю, Запад не приведёт недееспособную Украину в альянс», – сказал Миршаймер.