Американский политолог: От Украины останется недееспособный обрубок

Константин Серпилин.  
24.03.2024 16:52
  (Мск) , Нью-Дели
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Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


От Украины может остаться недееспособное внеблоковое «государство-обрубок», Евросоюзу придётся тратить деньги на его восстановление.

Об этом на канале индийского новостного издания «Firstpost» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

От Украины может остаться недееспособное внеблоковое «государство-обрубок», Евросоюзу придётся тратить деньги на его восстановление....

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«Я считаю, что русские выигрывают эту войну и, в конечном итоге, одержат победу.

Русские контролируют около 20 процентов территории Украины. Баланс сил решительно сместился в пользу России – как в плане вооружения, так и в плане живой силы, которые имеют большое значение в войне на истощение.

Я думаю, что будет вот что: русские в конечном итоге завоюют около 40 процентов территории Украины. Моё предположение состоит в том, что они аннексируют ещё 4 области.

И то, что останется – это недееспособное государство-обрубок, в отношение которого со временем русские пойдут на многое, чтобы убедиться, что оно политически и экономически ослаблено, чтобы оно не могло стать частью НАТО. И я думаю, Запад не приведёт недееспособную Украину в альянс», – сказал Миршаймер.

По его словам, после войны внеблоковую Украину экономически отстраивать должна коллективная Европа без участия США.

«Я считаю, что самое лучшее для Украины сейчас – это закончить войну, прийти к соглашению с русскими. И это означает две вещи: во-первых, Украина должна разорвать все свои отношения в области безопасности с Западом, а не просто отказаться от вступления в НАТО. Украина должна стать по-настоящему нейтральной, разорвав свои военные или оборонные связи с Западом. Потому что главная забота России – это возможность вступления Украины в НАТО. Это, по словам русских, является экзистенциальной угрозой, и они этого не принимают.

И второе, что очень важно, чтобы США прекратили всю помощь Украине, и чтобы европейцы коллективно предоставляли помощь – экономическую, а не военную, до тех пор, пока она не встанет на ноги», – заключил американский политолог.

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