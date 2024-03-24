Американский политолог: От Украины останется недееспособный обрубок
От Украины может остаться недееспособное внеблоковое «государство-обрубок», Евросоюзу придётся тратить деньги на его восстановление.
Об этом на канале индийского новостного издания «Firstpost» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я считаю, что русские выигрывают эту войну и, в конечном итоге, одержат победу.
Русские контролируют около 20 процентов территории Украины. Баланс сил решительно сместился в пользу России – как в плане вооружения, так и в плане живой силы, которые имеют большое значение в войне на истощение.
Я думаю, что будет вот что: русские в конечном итоге завоюют около 40 процентов территории Украины. Моё предположение состоит в том, что они аннексируют ещё 4 области.
И то, что останется – это недееспособное государство-обрубок, в отношение которого со временем русские пойдут на многое, чтобы убедиться, что оно политически и экономически ослаблено, чтобы оно не могло стать частью НАТО. И я думаю, Запад не приведёт недееспособную Украину в альянс», – сказал Миршаймер.
По его словам, после войны внеблоковую Украину экономически отстраивать должна коллективная Европа без участия США.
«Я считаю, что самое лучшее для Украины сейчас – это закончить войну, прийти к соглашению с русскими. И это означает две вещи: во-первых, Украина должна разорвать все свои отношения в области безопасности с Западом, а не просто отказаться от вступления в НАТО. Украина должна стать по-настоящему нейтральной, разорвав свои военные или оборонные связи с Западом. Потому что главная забота России – это возможность вступления Украины в НАТО. Это, по словам русских, является экзистенциальной угрозой, и они этого не принимают.
И второе, что очень важно, чтобы США прекратили всю помощь Украине, и чтобы европейцы коллективно предоставляли помощь – экономическую, а не военную, до тех пор, пока она не встанет на ноги», – заключил американский политолог.
Спасибо!
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