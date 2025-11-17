Американский политолог съездил в Китай узнать, готов ли Пекин предать Россию

В интервью блогеру Марио Науфалу американский политолог Ян Бреммер рассказал о поездке в Китай, где узнавал, будут ли там выполнять требования Дональда Трампе о разрыве связей с Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

