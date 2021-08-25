Американский политолог сокрушается: Зеленский сорвал план «слива» Донбасса

Саммит «Крымской платформы» и наблюдаемая в последние месяцы трансформация Владимира Зеленского в сторону использования воинственной националистической риторики окончательно хоронит надежды сторонников кулуарной сделки по «сливу» Россией провозглашенных республик Донбасса и возвращения Луганска с Донецком в состав Украины.

Такими опасениями поделился в своем блоге политолог Дмитрий Саймс, издатель и гендиректор американского журнала «The National Interest».

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«Так называемый саммит «Крымской платформы», который сегодня провела Украина, оказался малозаметным. В нем не участвовали главы ведущих государств, там не было принято никаких решений, которые имели бы хоть малейший шанс вернуть Крым Украине.

В то же время полностью проигнорировать проведение Крымской платформы невозможно: мероприятие нанесло существенный ущерб, но только не России, а Украине.

Как говорили в Древней Греции, «когда боги хотят кого-то наказать, они лишают их разума». Все надежды здравых людей в американском внешнеполитическом истеблишменте на разрешение, или, по крайней мере, смягчение конфликта между Москвой и Киевом строились на том, что Россия может пойти на компромисс по Донбассу в обмен на санкции, введённые в связи с этим конфликтом, и на гарантии, что Украина в обозримом будущем не присоединится к НАТО.

Что же делает Зеленский? Он объявляет ускоренное присоединение к НАТО главным приоритетом украинской внешней политики. Он проводит дискриминационные меры против русского языка, отвергает амнистию на Донбассе и применяет репрессивные меры против лидеров, в основном русскоязычной, Оппозиционной платформы.

И теперь он делает новый упор на возвращение Крыма. Зеленский явно не понимает или не хочет понимать, что только возможность отложить спор о Крыме могла позволить добиться компромисса по Донбассу, иначе зачем Москве идти на уступки по Донбассу, если вместо серьезного смягчения санкций последует новое заявление коллективного Запада: «Спасибо за проявление слабости, теперь на очереди Крым».

Либо Зеленский ничего не понимает в большой политике, либо для него это просто театр. Но театр на площадке геополитических столкновений может обернуться морем крови, в первую очередь, скорее всего, украинской», – пишет Саймс.