21.06.2018Елена Острякова

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Американский политолог: Трамп может единолично признать Крым российским

Дональд Трамп может единолично признать Крым российским. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил ведущий эксперт Атлантического совета Ариэль Коэн.

«Если это будет зависеть от самого Трампа, он сможет принять единоличное решение. Но позиция вашингтонской демократии: признания аннексии Крыма не будет. Мы это отложим, как в отношениях с СССР отложили вопрос о Прибалтике на 40 лет», – сказал Коэн.

По его словам, пока в Вашингтоне считают эпатажем приписываемое Трампу в СМИ высказывание о том, что Крым российский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп играет с прессой и политическими противниками, это есть. Но, с другой стороны, есть некий подход, который говорит, что с Россией необходимо договариваться. Такой запрос Трампа может говорить о том, что он будет искать некую формулу, по которой вопрос о Крыме будет отложен», – сказал Коэн.

Он также спрогнозировал снятие санкций с России, когда будет завершен переговорный процесс по Донбассу.

«И когда договорятся, начнется отмена санкций. Санкции наложил Конгресс, а не Белый дом. Нужно будет найти формулу снятия санкций в Конгрессе, если договорятся по Донбассу. Это будет очень непросто», – сказал Коэн.

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