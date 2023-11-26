Американский полковник: Идут разговоры о превращении Галичины в Украинистан

Вадим Москаленко.  
26.11.2023 23:52
  (Мск) , Киев
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Война, Галичина, Дзен, США, Украина


Руководство США будет пытаться затянуть конфликт на Украине как можно дольше для того, чтобы со временем обескровить Россию.

Об этом в эфире видеоблога заявил полковник армии США в отставке, планировавший ряд крупнейших военных операций, Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководство США будет пытаться затянуть конфликт на Украине как можно дольше для того, чтобы...

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«Мы искусственно поддерживаем этот конфликт. Мы призывали украинцев умирать в огромных количествах, мы сказали их правительству, что поддержим их и, в конечном счёте, мы отправили им большую помощь и отбили охоту вести переговоры с русскими.

Так что теперь мы столкнулись с тотальным Армагеддоном на Востоке Украины», – сказал Макгрегор.

Он подчеркнул, что США попытаются использовать бондеровцев для ведения бесконечной партизанской войны.

«Сейчас идут разговоры о превращении Западной Украины в Украинистан, чтобы развязать бесконечную войну, которая будет продолжаться и обескровит Россию.

Идея, которую вынашивают в Пентагоне и в Белом доме, заключается в том, что мы просто превратим Украину в некую версию Афганистана для русских, чтобы они оказались втянуты в бесконечную партизанскую войну.

Но проблема в том, что Украина – это не Афганистан. Это относительно ровная холмистая местность. Здесь нет гор, нет пещер, негде спрятаться. И русские могут прочесать эту территорию ракетным огнём, и уничтожать всё, что движется. Так что это не практичное решение», – подытожил полковник.

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