Американский полковник: Идут разговоры о превращении Галичины в Украинистан

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Руководство США будет пытаться затянуть конфликт на Украине как можно дольше для того, чтобы со временем обескровить Россию.

Об этом в эфире видеоблога заявил полковник армии США в отставке, планировавший ряд крупнейших военных операций, Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Мы искусственно поддерживаем этот конфликт. Мы призывали украинцев умирать в огромных количествах, мы сказали их правительству, что поддержим их и, в конечном счёте, мы отправили им большую помощь и отбили охоту вести переговоры с русскими. Так что теперь мы столкнулись с тотальным Армагеддоном на Востоке Украины», – сказал Макгрегор.

Он подчеркнул, что США попытаются использовать бондеровцев для ведения бесконечной партизанской войны.

«Сейчас идут разговоры о превращении Западной Украины в Украинистан, чтобы развязать бесконечную войну, которая будет продолжаться и обескровит Россию. Идея, которую вынашивают в Пентагоне и в Белом доме, заключается в том, что мы просто превратим Украину в некую версию Афганистана для русских, чтобы они оказались втянуты в бесконечную партизанскую войну. Но проблема в том, что Украина – это не Афганистан. Это относительно ровная холмистая местность. Здесь нет гор, нет пещер, негде спрятаться. И русские могут прочесать эту территорию ракетным огнём, и уничтожать всё, что движется. Так что это не практичное решение», – подытожил полковник.