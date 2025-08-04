Попытка захода континента НАТО на Украину, чтобы воспрепятствовать возвращению Одессы в состав России, чревата расширением конфликта на восток Евросоюза.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У русских сейчас гораздо больше возможностей вести сухопутную войну в Центральной и Восточной Европе, чем у нас. У нас там очень мало войск. Сколько их там, 100 тысяч, кажется. И большая часть материально-технической базы, как обычно, обеспечивается подрядчиками.

Я не знаю, каков моральный дух качества руководства. Затем нужно посмотреть на людей, которые живут в этих странах вдоль границ. Есть ли у них большое желание идти в Украину, чтобы остановить русских от захвата Одессы? Если есть, я не видел никаких доказательств», – скзаал полковник.