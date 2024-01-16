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В огромных потерях ВСУ во время провалившегося наступления 2023 года виноваты офицеры НАТО, которые отправили украинских солдат штурмовать мощные позиции.

Об этом в эфире интернет-канала «Finance Critics» заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российская армия продвинулась в районы, где проживает русское население, установила защитные сооружения. И украинцы оказали им услугу, бросив на них силы, в основном по нашему совету. Именно мы рассказали им, как воевать. Если бы я был украинским солдатом, я бы пристрелил первого солдата НАТО или США, которого бы встретил» – сказал Макгрегор.

Он подчеркнул, что война на Украине и так оказалась провальной для Вашингтона.

«Я думаю, в США не собираются признаваться в том, что сделали что-то не так, в Вашингтоне такого не бывает. Но они всё прекрасно знают. И весь мир знает, что это свидетельство нашей слабости, наших технологий, наших советов, нашей помощи. Всё это провалилось в борьбе с русскими. Единственное, что мы сделали – это повысили мощь и влияние России в мире. А это полная противоположность тому, чего, по нашим словам, мы хотели достичь», – подытожил полковник.