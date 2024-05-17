Американский полковник требует бить ATACMS вглубь России

Анатолий Лапин.  
17.05.2024 15:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Украина должна бить переданными ей американскими баллистическими ракетами ATACMS по всей территории России. Об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявил экс-начальник отдела разведки Европейского командования США, полковник в отставке Джон Свит, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Свит предлагает наносить удары по РФ дальнобойными дронами, что, впрочем, и так делают украинские войска.

Украина должна бить переданными ей американскими баллистическими ракетами ATACMS по всей территории России. Об...

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«ВСУ уже успешно ударили этими ракетами по Крыму и по другим целям в границах территории Украины. Эти ракеты имеют радиус действия до 300 километров, это очень эффективное оружие. Я бы как раз бил этими ракетами по платформам, откуда запускают крылатые ракеты и дроны», – сказал полковник.

«Нужно бить этими ракетами вглубь России, потому что это – лучшее оружие для этого. Кроме ракет ATACMS также можно бить по России разными дронами, которые Украина разработала собственными силами. Если бы ВСУ били по России этими ракетами, тогда россияне очень волновались бы за это», – заявил Свит.

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